В Иркутске мужчину обвинили в убийстве жены и ребенка из ревности

По данным следствия, на допросе 26-летний житель одной из соседних республик пояснил следователям, что 13 марта он вместе со своей 21-летней супругой и малолетним сыном посуточно сняли квартиру на улице Байкальская в Иркутске.

"Вечером того же дня супруг заподозрил свою жену в измене. В результате внезапно возникшей ревности злоумышленник схватил нож и нанес удары сначала ребенку, затем — его матери. Около суток мужчина скрывался от правоохранительных органов ", — сообщает СК.

По информации следствия, злоумышленник планировал бежать из РФ и вернуться на родину. Однако вечером 13 марта тела убитых обнаружила хозяйка квартиры и сообщила об этом в полицию.

В короткий срок было установлено местонахождение подозреваемого: мужчину задержали в одном из садоводств Иркутского района.

В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Благодаря собранным неопровержимым доказательствам обвиняемый признал вину в совершении преступления", — сообщает СК.

За убийство двух человек, в том числе малолетнего ребенка, мужчине грозит и максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.