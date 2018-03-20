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В Иркутске мужчину обвинили в убийстве жены и ребенка из ревности
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В Иркутске мужчину обвинили в убийстве жены и ребенка из ревности 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Wikimedia
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Мужчину в Иркутске обвинили в убийстве полуторагодовалого ребенка и жены, которую он заподозрил в неверности, следует из информации на официальном канале СК России в YouTube.
По данным следствия, на допросе 26-летний житель одной из соседних республик пояснил следователям, что 13 марта он вместе со своей 21-летней супругой и малолетним сыном посуточно сняли квартиру на улице Байкальская в Иркутске.
"Вечером того же дня супруг заподозрил свою жену в измене. В результате внезапно возникшей ревности злоумышленник схватил нож и нанес удары сначала ребенку, затем — его матери. Около суток мужчина скрывался от правоохранительных органов", — сообщает СК.
По информации следствия, злоумышленник планировал бежать из РФ и вернуться на родину. Однако вечером 13 марта тела убитых обнаружила хозяйка квартиры и сообщила об этом в полицию.
В короткий срок было установлено местонахождение подозреваемого: мужчину задержали в одном из садоводств Иркутского района.
В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Благодаря собранным неопровержимым доказательствам обвиняемый признал вину в совершении преступления", — сообщает СК.
За убийство двух человек, в том числе малолетнего ребенка, мужчине грозит и максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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