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Студентов ОГУ собираются судить за взятки
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Студентов ОГУ собираются судить за взятки 

ProOren 2 часа назад
В Ленинский райсуд Оренбурга поступили два уголовных дела в отношении студентов Оренбургского госуниверситета. Молодых людей обвиняют в даче взятки в значительном размере должностному лицу через посредника.
По версии следствия, подсудимые студенты-заочники, не желая самостоятельно сдавать сессию, передали деньги через посредника преподавателям учебного учреждения. Взятка предполагалась для проставления отметок по дисциплинам без сдачи зачетов и экзаменов.
Решается вопрос о назначении судебного заседания.
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