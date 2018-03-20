Студентов ОГУ собираются судить за взятки

В Ленинский райсуд Оренбурга поступили два уголовных дела в отношении студентов Оренбургского госуниверситета. Молодых людей обвиняют в даче взятки в значительном размере должностному лицу через посредника.

По версии следствия, подсудимые студенты-заочники, не желая самостоятельно сдавать сессию, передали деньги через посредника преподавателям учебного учреждения. Взятка предполагалась для проставления отметок по дисциплинам без сдачи зачетов и экзаменов.

Решается вопрос о назначении судебного заседания.