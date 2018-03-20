В Новосибирске поймали ловкую карманницу

Подозреваемую в карманных кражах задержали в Октябрьском районе Новосибирска . Полицейские 7 марта узнали о краже на рынке.

Посетительница рынка обнаружила недостачу — неизвестная дама вытащила у нее кошелек, в котором на тот момент было 40 тысяч рублей. Воровкой оказалась 49-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.

Даму взяли с поличным: похищенное нашли при обыске. В настоящее время карманница находится под стражей. Сотрудники полиции проверяются ее причастность к другим карманным кражам, совершенным в магазинах и на рынках Новосибирска.