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В Новосибирске поймали ловкую карманницу
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В Новосибирске поймали ловкую карманницу 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Подозреваемую в карманных кражах задержали в Октябрьском районе Новосибирска. Полицейские 7 марта узнали о краже на рынке.
Посетительница рынка обнаружила недостачу — неизвестная дама вытащила у нее кошелек, в котором на тот момент было 40 тысяч рублей. Воровкой оказалась 49-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
Даму взяли с поличным: похищенное нашли при обыске. В настоящее время карманница находится под стражей. Сотрудники полиции проверяются ее причастность к другим карманным кражам, совершенным в магазинах и на рынках Новосибирска.
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