Нижегородец изнасиловал двух знакомых, провожавших его домой

Прокуратура Сормовского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в двух эпизодах изнасилования.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, в октябре 2017 года в квартире одного из домов в Сормовском районе ранее судимый за совершение преступлений против половой неприкосновенности мужчина распивал спиртное с двумя знакомыми женщинами. В ходе распития он попросил одну из них проводить его домой. Та согласилась. По дороге мужчина ее изнасиловал, после чего они вместе вернулись в квартиру.

Некоторое время спустя злоумышленник попросил проводить его домой уже другую женщину. По дороге мужчина изнасиловал и ее.

Потерпевшая, убежав от насильника, вернулась в квартиру, где оставалась ее подруга, и они закрыли дверь. Вскоре туда вернулся мужчина. Он стучал в дверь и просил, чтобы ему открыли, но женщины отказались это делать. На следующий день обе обратились с заявлением в полицию.

В отношении нижегородца было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что нижегородца осудят за шесть изнасилований в Сормовском парке.