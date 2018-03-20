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Нижегородец изнасиловал двух знакомых, провожавших его домой
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Нижегородец изнасиловал двух знакомых, провожавших его домой 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Прокуратура Сормовского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в двух эпизодах изнасилования.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в надзорном ведомстве.
По данным следствия, в октябре 2017 года в квартире одного из домов в Сормовском районе ранее судимый за совершение преступлений против половой неприкосновенности мужчина распивал спиртное с двумя знакомыми женщинами. В ходе распития он попросил одну из них проводить его домой. Та согласилась. По дороге мужчина ее изнасиловал, после чего они вместе вернулись в квартиру.
Некоторое время спустя злоумышленник попросил проводить его домой уже другую женщину. По дороге мужчина изнасиловал и ее.
Потерпевшая, убежав от насильника, вернулась в квартиру, где оставалась ее подруга, и они закрыли дверь. Вскоре туда вернулся мужчина. Он стучал в дверь и просил, чтобы ему открыли, но женщины отказались это делать. На следующий день обе обратились с заявлением в полицию.
В отношении нижегородца было возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что нижегородца осудят за шесть изнасилований в Сормовском парке.
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