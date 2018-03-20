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Менеджера железной дороги в Красноярске осудили на 1,5 года за подлоги в 700 млн рублей
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Менеджера железной дороги в Красноярске осудили на 1,5 года за подлоги в 700 млн рублей 

ТАСС 3 часа назад
КРАСНОЯРСК, 20 марта. /ТАСС/. Заместитель начальника красноярской дирекции по капитальному строительству — структурного подразделения дирекции по строительству сетей связи филиала ОАО «РЖД» Альберт Ионши получил 1,5 года колонии-поселения за подстрекательства к злоупотреблениям должностными преступлениями. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ФСБ.
"А. А. Ионши признан виновным в инкриминируемом преступлении, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении", — говорится в сообщении.
По версии правоохранительных органов, Ионши принуждал своих подчиненных подписывать подложные акты выполненных работ при строительстве вторых железнодорожных путей на участке Междуреченск-Тайшет. На основании этих документов подрядным организациям получили более 700 млн рублей за невыполненные работы.
Сейчас расследуются еще два уголовных дела в отношения Ионши. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате.
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