Менеджера железной дороги в Красноярске осудили на 1,5 года за подлоги в 700 млн рублей

КРАСНОЯРСК , 20 марта. / ТАСС /. Заместитель начальника красноярской дирекции по капитальному строительству — структурного подразделения дирекции по строительству сетей связи филиала ОАО «РЖД» Альберт Ионши получил 1,5 года колонии-поселения за подстрекательства к злоупотреблениям должностными преступлениями. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ФСБ.

"А. А. Ионши признан виновным в инкриминируемом преступлении, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении", — говорится в сообщении.

По версии правоохранительных органов, Ионши принуждал своих подчиненных подписывать подложные акты выполненных работ при строительстве вторых железнодорожных путей на участке Междуреченск-Тайшет. На основании этих документов подрядным организациям получили более 700 млн рублей за невыполненные работы.

Сейчас расследуются еще два уголовных дела в отношения Ионши. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате.