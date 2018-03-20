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При стрельбе в торговом центре в Мехико убит один человек
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При стрельбе в торговом центре в Мехико убит один человек 

РИА Новости 3 часа назад
МЕХИКО, 20 мар — РИА Новости. Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре в мексиканской столице в понедельник.
По данным прокуратуры Мехико, огонь открыл мужчина, стрелявший в свою знакомую. «Женщина 28 лет умерла в результате трех выстрелов со стороны 35-летнего мужчины, которой также ранил себя… этим вечером внутри торгового центра в колонии Хуарес района Куаутемок», — сообщило ведомство.
По предварительным данным, стрельба носила бытовой характер и была спровоцирована личным конфликтом. Мужчина и женщина были не только знакомы, но у них есть общий ребенок. Пострадавшую доставили в госпиталь, где она и скончалась от полученных ран. Стрелявший также находится в больнице в качестве задержанного.
Стрельба произошла в торговом центре на центральном проспекте Мехико Реформе, что вызвало мобилизацию крупных сил полиции на месте преступления.
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