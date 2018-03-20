Ещё
СМИ: фигурантам уголовных дел могут запретить вождение на время следствия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: фигурантам уголовных дел могут запретить вождение на время следствия 

Газета.Ru 3 часа назад
В России могут запретить водить автомобиль фигурантам уголовных дел, связанных с ДТП и нарушениями правил дорожного движения. Это станет возможным еще до решения суда, сообщают "Известия" со ссылкой на поправки к уголовно-процессуальному кодексу.
Проект был внесен в Госдуму еще в 2015 году. К действующим в настоящее время мерам пресечения предлагается добавить еще несколько. В частности, кроме запрета на управление автомобилем, предлагается ввести запрет на выход из дома в определенное время суток, а также на пользование телефоном интернетом и общение с конкретными людьми. В настоящее время такие меры могут быть введены только при домашнем аресте.
Отмечается, что ограничение на вождение автомобиля должен накладывать суд по ходатайству следствия. В этом случае права у фигуранта дела будут изыматься.
Ранее сообщалось, что в МВД предложили резко ужесточить наказание для пьяных водителей.
Газета.Ru: последние новости
Дело экс-главы РФБ о хищении 44 млн рублей возвращено в Чертановский суд Москвы Мужчина с топором напал на школу на юге Москвы Малайзия выдала МВД подозреваемого в мошенничестве россиянина
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей35
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России270
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной388
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос40
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
00:39
Водители маршруток сцепились с пассажирами в центре Челябинска
Происшествия Общество
02:41
Причина смерти Табакова шокировала врачей
Шоу-бизнес Другое
00:48
Максим Фадеев рассказал о смерти отца
Шоу-бизнес
00:46
Российская модель прыгнула из окна, спасаясь от маньяка
Происшествия Общество
00:39
Пациенту новое сердце принёс персонаж «Звездных войн»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение