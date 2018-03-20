Нижегородца отправили в больницу за убийство женщины, назвавшей его «подлецом» 

Балахнинский городской суд применил принудительные меры медицниского характера мужчине, который обвинялся в убийстве своей сожительницы.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в Балахнинской городской прокуратуре.
Напомним, вечером 25 октября прошлого года в квартире жилого дома по улице Челюскинцев 41-летний мужчина в ходе ссоры с 60-летней сожительницей нанес ей ножевое ранение. Женщина скончалась на месте, а злоумышленник с места преступления скрылся.
После этого мужчина рассказал о совершенном преступлении своей родственнице, которая сообщила об этом в полицию.
Задержанный мужчина пояснил следователям, что в тот вечер сожительница обозвала его «подлецом», что и послужило мотивом преступления.
В ходе расследования у мужчины было обнаружено психическое заболевание, и суд направил его на лечение в психиатрическую клинику.
Ранее сообщалось, что нижегородец убил сожительницу за оскорбление его матери