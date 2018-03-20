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Экс — главный бухгалтер тюменской управляющей компании «Домсервис» похитила четыре миллиона рублей
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Экс — главный бухгалтер тюменской управляющей компании «Домсервис» похитила четыре миллиона рублей 

72.ru 4 часа назад
Фото: 72.ru
Бывшего бухгалтера тюменской управляющей компании «Домсервис», которая ранее уже была судима за присвоение чужого имущества в крупном размере, обвиняют в хищении более четырех миллионов рублей. Три из них она присвоила, работая в УК, а еще миллион на своем прежнем месте работе — в СНТ «Источник».
— В мае 2013 года женщина была признана виновной в присвоении крупной суммы в одной из организаций. В суде аферистка признала свою вину и раскаялась в содеянном. Потерпевшая организация пожалела подсудимую, попросив суд строго ее не наказывать и реально не лишать свободы. Суд с учетом указанных обстоятельств назначил ей два года лишения свободы условно с испытательным сроком, взыскав в качестве возмещения ущерба более 600 тысяч рублей. В течение испытательного срока женщина должна была доказать свое исправление, но уже на 10-й день после оглашения приговора — 18 мая 2013 года она начала похищать денежные средства в СНТ «Источник», где работала бухгалтером, — рассказали в областной прокуратуре.
По данным следствия, с 18 мая 2013 года по 1 апреля 2015 года бухгалтер присвоила более миллиона рублей. Она не в полном объеме вносила на расчетный счет полученные от членов СНТ денежные средства, забирая их себе. Ревизионная комиссия выявила недостачу и бухгалтера уволили.
С января 2016 года женщина стала работать главным бухгалтером в другой организации — ООО УК «Домсервис», где с апреля 2016 года по май 2017 года она похитила более трех рублей. В ходе следствия пострадавшие организации заявили гражданские иски. На машину, дом и земельный участок обвиняемой наложили арест.
За два факта присвоения чужого имущества с использованием служебного положения и в особо крупном размере экс-бухгалтеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Уголовное дело с обвинительным заключением прокуратуры направлено на рассмотрение в суд.
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