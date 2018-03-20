В Приморье осужден виновник смертельного ДТП

Артемовский городской суд признал 27-летнего жителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю

Трагедия произошла в ноябре 2017 года. Тогда на выезде из аэропорта Кневичи водитель Toyota Vista выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной Isuzu. В результате ДТП погибли два пассажира автомашины Toyota Vista в возрасте 30 и 35 лет.

В то же время полицейские установили, что водитель управлял автомобилем без документов, в автошколе никогда не учился, а в момент аварии находился за рулем автомобиля в состоянии опьянения.

В связи с этим суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.