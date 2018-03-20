У фигурантов уголовных дел отберут руль

Поправки в УК — на рассмотрении.

Согласно документу, речь идет о фигурантах дел по статьям 264 и 264.1 УК РФ. Предполагается, что на время расследования, по решению суда, водительское удостоверение у них будет изыматься и храниться в материалах дела.

Также этим людям могут ограничить общение, включая пользование телефонной связью, Интернетом и почтой. То есть они смогут позвонить лишь следователю, дознавателю и контролирующим органам, а также вызвать экстренные службы.