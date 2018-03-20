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У фигурантов уголовных дел отберут руль
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У фигурантов уголовных дел отберут руль 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Поправки в УК — на рассмотрении.
Обвиняемым и подозреваемым в совершении преступлений, связанных с нарушением ПДД, могут запретить садиться за руль на время следствия. Соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ готов принять комитет Госдумы по госстроительству, пишут "Известия".
Согласно документу, речь идет о фигурантах дел по статьям 264 и 264.1 УК РФ. Предполагается, что на время расследования, по решению суда, водительское удостоверение у них будет изыматься и храниться в материалах дела.
Также этим людям могут ограничить общение, включая пользование телефонной связью, Интернетом и почтой. То есть они смогут позвонить лишь следователю, дознавателю и контролирующим органам, а также вызвать экстренные службы.
Сейчас подобные ограничения можно налагать на фигурантов уголовного дела только при домашнем аресте, передает "Уралинформбюро".
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