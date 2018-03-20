Задержаны жители Приморья, похитившие гараж с помощью эвакуатора

В дежурную часть отдела МВД России по Михайловскому району поступило заявление жителя поселка Новошахтинский о краже его металлического гаража.

Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 150 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявителя и возможных очевидцев происшествия. Один из свидетелей рассказал, что видел, как злоумышленники похитили имущество потерпевшего, используя эвакуатор.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали двух местных жителей 28 и 40 лет. В отделе полиции они дали признательные показания.

Похищенное имущество они сдали в пункт приема металла. Вырученные от продажи денежные средства потратили по своему усмотрению.

В следственном подразделении отдела МВД России по Михайловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным п. «а» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации

Полицейские проверяют фигурантов уголовного дела на причастность к ранее совершенным преступлениям.