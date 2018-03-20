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Задержаны жители Приморья, похитившие гараж с помощью эвакуатора
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Задержаны жители Приморья, похитившие гараж с помощью эвакуатора 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 6 часов назад
Фото: Приморская газета
В дежурную часть отдела МВД России по Михайловскому району поступило заявление жителя поселка Новошахтинский о краже его металлического гаража.
Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 150 тысяч рублей.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявителя и возможных очевидцев происшествия. Один из свидетелей рассказал, что видел, как злоумышленники похитили имущество потерпевшего, используя эвакуатор.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали двух местных жителей 28 и 40 лет. В отделе полиции они дали признательные показания.
Похищенное имущество они сдали в пункт приема металла. Вырученные от продажи денежные средства потратили по своему усмотрению.
В следственном подразделении отдела МВД России по Михайловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным п. «а» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Полицейские проверяют фигурантов уголовного дела на причастность к ранее совершенным преступлениям.
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