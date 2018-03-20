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После гибели четырех человек на пожаре в Приморье возбудили уголовное дело
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После гибели четырех человек на пожаре в Приморье возбудили уголовное дело 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Wikimedia
После пожара в приюте для бездомных во Владивостоке, в результате которого погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя СУ СК по региону.
"Дело возбуждено по части 3 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — сказали в СК.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, причиной пожара могло стать возгорание проводки.
Ранее сообщалось, что при пожаре в приюте для бездомных во Владивостоке погибли четыре человека.
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