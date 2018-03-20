После гибели четырех человек на пожаре в Приморье возбудили уголовное дело

"Дело возбуждено по части 3 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — сказали в СК.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, причиной пожара могло стать возгорание проводки.

Ранее сообщалось, что при пожаре в приюте для бездомных во Владивостоке погибли четыре человека.