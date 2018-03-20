Новосибирцев стали реже убивать и чаще насиловать

В 2018 году в Новосибирской области выросло число разбоев и изнасилований, зато снизилось количество убийств.

Всего за первые два месяца 2018 года полицейские зарегистрировали в Новосибирской области 6897 преступлений. По сравнению с таким же периодом прошлого года уровень преступности в регионе вырос на 13,5%, сообщает Новосибирскстат со ссылкой на данные ГУ МВД России по Новосибирской области.

Например, в регионе участились кражи: 2805 случаев за два месяца — это на 9,8% больше по сравнению с прошлым годом. Более активными стали мошенники: число преступлений такого рода увеличилось в 2,3 раза — до 988 случаев. Разбоев стало на 17,9% больше (33 случая за два месяца). Кроме того, на 14,3% выросло число изнасилований и покушений на изнасилования: за два месяца полицейские зарегистрировали 8 таких преступлений.

При этом в регионе стало меньше угонов: 46 случаев за два месяца (-41% по сравнению с прошлым годом). Число убийств и покушений на убийства снизилось на 33,3% — до 28 случаев. Ситуация с вымогательствами и грабежами не изменилась: 28 и 200 случаев за два месяца соответственно.