Ещё
Новосибирцев стали реже убивать и чаще насиловать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новосибирцев стали реже убивать и чаще насиловать 

ngs.ru 6 часов назад
Фото: ngs.ru
В 2018 году в Новосибирской области выросло число разбоев и изнасилований, зато снизилось количество убийств.
Всего за первые два месяца 2018 года полицейские зарегистрировали в Новосибирской области 6897 преступлений. По сравнению с таким же периодом прошлого года уровень преступности в регионе вырос на 13,5%, сообщает Новосибирскстат со ссылкой на данные ГУ МВД России по Новосибирской области.
Например, в регионе участились кражи: 2805 случаев за два месяца — это на 9,8% больше по сравнению с прошлым годом. Более активными стали мошенники: число преступлений такого рода увеличилось в 2,3 раза — до 988 случаев. Разбоев стало на 17,9% больше (33 случая за два месяца). Кроме того, на 14,3% выросло число изнасилований и покушений на изнасилования: за два месяца полицейские зарегистрировали 8 таких преступлений.
При этом в регионе стало меньше угонов: 46 случаев за два месяца (-41% по сравнению с прошлым годом). Число убийств и покушений на убийства снизилось на 33,3% — до 28 случаев. Ситуация с вымогательствами и грабежами не изменилась: 28 и 200 случаев за два месяца соответственно.
ngs.ru: последние новости
Девушка сходила с приятелем в магазин и лишилась денег с карты «У них всегда было тихо»: подробности убийства иностранца на Новогодней Из окна Центрального районного суда выпал мужчина. И убежал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей39
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России305
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной420
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос57
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:00
Киркоров нескромно развлекся с бабушкой Бузовой
Шоу-бизнес
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
00:39
Водители маршруток сцепились с пассажирами в центре Челябинска
Происшествия Общество
02:41
Причина смерти Табакова шокировала врачей
Шоу-бизнес Другое
00:48
Максим Фадеев рассказал о смерти отца
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение