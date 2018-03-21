Приморца осудили на 23 года за убийство мужчины и посягательство на жизнь полицейского

Полицейский получил тяжёлое ранение.

Приговором Приморского краевого суда на основании вердикта коллегии присяжных заседателей житель города Артема признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности) и др.

Как установлено в судебном заседании, в ночь на 27 марта 2016 в ходе распития спиртного фигурант, разозлившись на потерпевшего из-за его высказываний, произвел три прицельных выстрела из пистолета самообороны «Стражник» в область головы мужчины, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Кроме этого, в ноябре 2016 года при отработке правоохранителей версии о причастности подсудимого к убийству, последний совершил посягательство на жизнь сотрудников полиции.

Так, он произвел выстрелы в трех сотрудников уголовного розыска УМВД РФ по Приморскому краю , попав в голову начальнику отделения управления уголовного розыска. В результате этого потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.