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Приморца осудили на 23 года за убийство мужчины и посягательство на жизнь полицейского
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Приморца осудили на 23 года за убийство мужчины и посягательство на жизнь полицейского 

Prim.News 17 минут назад
Фото: Приморская газета
Полицейский получил тяжёлое ранение.
Приговором Приморского краевого суда на основании вердикта коллегии присяжных заседателей житель города Артема признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности) и др.
Как установлено в судебном заседании, в ночь на 27 марта 2016 в ходе распития спиртного фигурант, разозлившись на потерпевшего из-за его высказываний, произвел три прицельных выстрела из пистолета самообороны «Стражник» в область головы мужчины, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
Кроме этого, в ноябре 2016 года при отработке правоохранителей версии о причастности подсудимого к убийству, последний совершил посягательство на жизнь сотрудников полиции.
Так, он произвел выстрелы в трех сотрудников уголовного розыска УМВД РФ по Приморскому краю, попав в голову начальнику отделения управления уголовного розыска. В результате этого потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд также удовлетворил заявленные потерпевшей стороной требования о взыскании с осужденного в счет компенсации морального вреда свыше 2 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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