В Москве в школу ворвался пьяный мужчина с топором

На юге Москвы в школу ворвался вооруженный мужчина. Как сообщает РГ, он размахивал топором и крушил мебель. К счастью, агрессор никого не ранил. По неофициальным данным, это был пьяный отец одного из учеников. Прибывшие на место полицейские задержали дебошира и отвезли в отделение. По этому факту проводится проверка, против мужчины могут возбудить уголовное дело.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что трое детей получили травмы в результате нападения в бурятской школе. В школу ворвался подросток с топором. Он бросил «коктейль Молотова» в кабинет русского языка и литературы, устроив пожар. Затем ученик отрубил топором палец мальчику и ранил девочку.

«В результате его действий ранения причинены 3-м ученикам и учителю. Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются», — сообщают в следственном управлении СКР по Республике Бурятия.