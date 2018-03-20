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В Москве в школу ворвался пьяный мужчина с топором
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В Москве в школу ворвался пьяный мужчина с топором 

Свободная пресса 6 часов назад
На юге Москвы в школу ворвался вооруженный мужчина. Как сообщает РГ, он размахивал топором и крушил мебель. К счастью, агрессор никого не ранил. По неофициальным данным, это был пьяный отец одного из учеников. Прибывшие на место полицейские задержали дебошира и отвезли в отделение. По этому факту проводится проверка, против мужчины могут возбудить уголовное дело.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что трое детей получили травмы в результате нападения в бурятской школе. В школу ворвался подросток с топором. Он бросил «коктейль Молотова» в кабинет русского языка и литературы, устроив пожар. Затем ученик отрубил топором палец мальчику и ранил девочку.
«В результате его действий ранения причинены 3-м ученикам и учителю. Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются», — сообщают в следственном управлении СКР по Республике Бурятия.
Также сообщалось, что учительница из Санкт-Петербурга заклеивала рты учеников младших классов скотчем. Таким радикальным способом педагог пыталась добиться тишины в классе. Родители учеников, узнав о случившемся, обратились в правоохранительные органы. Жалобы детей были подтверждены.
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