Во Владимире мужчина похитил беременную от него школьницу

14-летняя воспитанница коррекционного интерната Владимирской области была похищена 33-летним мужчиной. Как сообщает РИА Новости, в декабре 2017 года школьница познакомилась мужчиной, добровольно вступила с ним в интимные отношения. В феврале 2018 года она встала на медицинский учет в связи с беременностью на сроке 8-9 недель.

"Тринадцатого марта 2018 года подозреваемый насильно поместил девушку в автомобиль и принудительно доставил в жилье своего знакомого. Рассчитывая на очередную близость, мужчина удерживал беременную несовершеннолетнюю в чужой квартире в стрессовом состоянии более 12 часов", — сообщают следователи. Девушка дозвонилась до знакомых и сообщила о своем местонахождении. Полиция задержала мужчину. Следователи возбудили уголовное дело о похищении, кроме того, мужчина стал фигурантом дела о вступлении в половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Как ранее сообщала «СП», в Кировской области поймали 42-летнего педофила, который насиловал мальчиков из местного дома-интерната. Сообщается, что это происходило с 2008 по 2017 год. Мужчина жил рядом с интернатом. Самого первого мальчика он заманил к себе деньгами. А после заставил парня привести других воспитанников (всего их было пятеро).

Против мужчины возбудили уголовное дело. Также ответить придется и сотрудникам школы-интерната.