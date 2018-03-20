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В Бахрейне подростка отправили в тюрьму за участие в демонстрации
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В Бахрейне подростка отправили в тюрьму за участие в демонстрации 

Российская Газета 8 часов назад
Суд Бахрейна приговорил 14-летнего подростка к шести месяцам тюрьмы. Такое наказание Касем Али аль-Шахаби получил за участие в «незаконных собраниях». Обвиняемый был взят под стражу прямо в здании суда, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал «Аль-Люулюу».
Молодежные оппозиционные группировки постоянно устраивают в Бахрейне демонстрации против действующих властей, обвиняя их в дискриминационной политике по отношению к шиитам.
Правозащитные организации королевства обеспокоены продолжающими арестами детей, не достигших возраста 18 лет.
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