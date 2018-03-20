53-летний мужчина, изнасиловавший малолетнюю дочь знакомого, осужден в Урене 

Уренский районный суд вынес приговор 53-летнему местному жителю, который обвинялся в сексуальном насилии над дочерью своего приятеля.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в Уренской районной прокуратуре.
Решением суда злоумышленник приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.
Как сообщалось ранее, вечером 8 мая прошлого года ранее судимый за кражу мужчина пришел в гости к знакомому, где они стали распивать спиртное.
Затем они вышли из квартиры, так как хозяину необходимо было идти на работу. Проводив его, злоумышленник вернулся и совершил действия сексуального характера в отношении остававшейся в квартире девочки.
Потерпевшая рассказала о случившемся матери, и та обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
Напомним, житель Дзержинска осужден на 12 лет за развращение малолетней.