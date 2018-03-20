Ещё
53-летний мужчина, изнасиловавший малолетнюю дочь знакомого, осужден в Урене
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

53-летний мужчина, изнасиловавший малолетнюю дочь знакомого, осужден в Урене 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Уренский районный суд вынес приговор 53-летнему местному жителю, который обвинялся в сексуальном насилии над дочерью своего приятеля.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в Уренской районной прокуратуре.
Решением суда злоумышленник приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.
Как сообщалось ранее, вечером 8 мая прошлого года ранее судимый за кражу мужчина пришел в гости к знакомому, где они стали распивать спиртное.
Затем они вышли из квартиры, так как хозяину необходимо было идти на работу. Проводив его, злоумышленник вернулся и совершил действия сексуального характера в отношении остававшейся в квартире девочки.
Потерпевшая рассказала о случившемся матери, и та обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
Напомним, житель Дзержинска осужден на 12 лет за развращение малолетней.
Newsroom24: последние новости
Экс-руководитель УФНС по Нижегородской области скончался в СИЗО Пьяный нижегородец напал с ножом на полицейского на Московском вокзале Бочкарёв останется под домашним арестом еще два месяца
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина488
«Газпром» простился с Южным газовым коридором10
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»170
Германия нашла замену российскому газу557
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение