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Более 100 гр. гашиша изъяли полицейские у женщины на юго-востоке Москвы
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Более 100 гр. гашиша изъяли полицейские у женщины на юго-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
В столичном районе Выхино-Жулебино полицейские в ходе досмотра обнаружили и изъяли у женщины более 100 гр. гашиша. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
«Сотрудники второго спецбатальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по Москве задержали на Лермонтовском проспекте двоих подозреваемых в хранении наркотического средства — гашиша. В ходе личного досмотра у 31-летней женщины были обнаружены и изъяты два конверта, в одном из которых находился цельный кусок вещества растительного происхождения, в другом — пять кусков спрессованного аналогичного вещества. Общий вес изъятого составил свыше 100 гр.», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что задержанные были доставлены в ОМВД России по району Выхино-Жулебино для дальнейшего разбирательства. Согласно проведенному исследованию изъятый материал является наркотическим средством — гашишем.
По данному факту полиция возбудила уголовные дела по статьям УК РФ «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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