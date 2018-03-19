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Двое иностранцев ограбили таксиста
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Двое иностранцев ограбили таксиста 

Вечерняя Москва 3 часа назад
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой»
К проезжающим на служебном автомобиле полицейским на улице Зеленодольской обратился мужчина, который рассказал о том, что он работает таксистом, и недавно двое двое пассажиров приставили ем к горлу электрошокер, потребовали отдать всю выручку. Похитив деньги и мобильный телефон на общую сумму 25 тысяч рублей, злоумышленники скрылись во дворы.
Полицейские посадили пострадавшего в свою машину и стали объезжать близлежащую территорию, так как предположили, что грабители не могли далеко убежать. Вскоре потерпевший действительно увидел на улице злоумышленников и указал на них полицейским, которые задержали их. Виновными оказались 21-летний житель города Ош и 23-летний житель города Бишкек из Кыргыстана.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», — сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы Управления внутренних дел Юго-Восточного административного округа Ольга Егорова.
К подозреваемым избрана мера пресечения — арест. Теперь им грозит наказание — до десяти лет лишения свободы.
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