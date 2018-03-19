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На юго-востоке Москвы задержали мужчину, совершившего грабеж 19 лет назад
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На юго-востоке Москвы задержали мужчину, совершившего грабеж 19 лет назад 

Вечерняя Москва 3 часа назад
К подозреваемому избрали меру пресечения — заключение под стражу.
Сотрудники патрульно-постовой улицы, патрулируя по улице Молдагуловой, обратили внимание на пьяного мужчину и решили проверить у него документы. Тот стал нервничать и просил отпустить его, обещая, что больше не будет появляться пьяным.
Полицейских такое поведение насторожило и они доставили нарушителя в отдел полиции для составления протокола за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Уже проверяя по базе личность задержанного, они обнаружили, что он числится в розыске аж с 1999 года за совершение грабежа в Волгограде. Преступление он совершил еще по старому Уголовному Кодексу.
— К подозреваемому избрали меру пресечения — заключение под стражу, — сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы Управления внутренних дел Ольга Егорова.
Теперь московские полицейские сообщили о задержании волгоградским коллегам, которые должны этапировать подозреваемого по месту совершения преступления. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.
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