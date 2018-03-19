На юго-востоке Москвы задержали мужчину, совершившего грабеж 19 лет назад

К подозреваемому избрали меру пресечения — заключение под стражу.

Сотрудники патрульно-постовой улицы, патрулируя по улице Молдагуловой, обратили внимание на пьяного мужчину и решили проверить у него документы. Тот стал нервничать и просил отпустить его, обещая, что больше не будет появляться пьяным.

Полицейских такое поведение насторожило и они доставили нарушителя в отдел полиции для составления протокола за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Уже проверяя по базе личность задержанного, они обнаружили, что он числится в розыске аж с 1999 года за совершение грабежа в Волгограде . Преступление он совершил еще по старому Уголовному Кодексу.

Теперь московские полицейские сообщили о задержании волгоградским коллегам, которые должны этапировать подозреваемого по месту совершения преступления. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.