В Куменах нашли тело молодой женщины: перед смертью ее жестоко избили 

Стали известны подробности гибели молодой женщины в поселке Кумены.
Перед смертью женщину били и издевались. Об этом рассказал портал progorod43.ru со ссылкой на местных жителей.
По словам очевидцев, женщина вела асоциальный образ жизни. Пила, своего жилья у нее не было.
«Она родом из деревни Тепляки, росла в семье пьяниц. Как только появилась в Куменах, ее приютил мужчина. Когдаона ему надоедала, он ее «продавал» друзьям за бутылку, — рассказала местная жительница. — В очередной раз он отдал ее за пару шкаликов мужчине, который только что вышел из тюрьмы».
Женщина находилась у него несколько дней. Ее тело нашли 1 марта на веранде одного из домов в Куменах.
«У нее все тело было в ранах. Говорят, ее били прутьями. На ней живого места не было. А ниже живота стоял утюг».
В пресс-службе УМВД по Кировской области сообщили, что подозреваемого в убийстве женщины задержали.
Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Фото — progorod43.ru