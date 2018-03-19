В Куменах нашли тело молодой женщины: перед смертью ее жестоко избили

Стали известны подробности гибели молодой женщины в поселке Кумены.

Перед смертью женщину били и издевались. Об этом рассказал портал progorod43.ru со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, женщина вела асоциальный образ жизни. Пила, своего жилья у нее не было.

«Она родом из деревни Тепляки, росла в семье пьяниц. Как только появилась в Куменах, ее приютил мужчина. Когдаона ему надоедала, он ее «продавал» друзьям за бутылку, — рассказала местная жительница. — В очередной раз он отдал ее за пару шкаликов мужчине, который только что вышел из тюрьмы».

Женщина находилась у него несколько дней. Ее тело нашли 1 марта на веранде одного из домов в Куменах.

«У нее все тело было в ранах. Говорят, ее били прутьями. На ней живого места не было. А ниже живота стоял утюг».

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Фото — progorod43.ru