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Полиция задержала мужчину за дебош с топором в здании школы на юге столицы
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Полиция задержала мужчину за дебош с топором в здании школы на юге столицы 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Сотрудники органов внутренних дел доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего дебош с топором в здании школы на юге Москвы.
— Поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из общеобразовательных учреждений на территории района Восточное Бирюлево. Как выяснилось, в здание зашел мужчина в агрессивном состоянии и стал нарушать общественный порядок, повреждая имущество, — рассказали агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел (МВД) по столице.
В пресс-службе добавили, что сотрудники органов внутренних дел, прибывшие на место происшествия, доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
По предварительным данным, пострадавших нет. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Отметим, что ранее ряд СМИ сообщил, что в школу №947 пришел отец одного из учеников в нетрезвом виде и стал бить топором по столу охраны.
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