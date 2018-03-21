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Расследование гибели 14-летнего подростка в Тольятти на контроле СК РФ
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Расследование гибели 14-летнего подростка в Тольятти на контроле СК РФ 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Самарской области по факту гибели 14-летнего подростка в Тольятти, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.
Тело 14-летнего мальчика было обнаружено 19 марта около одного из домов в Тольятти. Подросток проживал в указанном доме вместе с матерью и отчимом. В настоящее время следователями истребуется характеризующий материал как в отношении самого подростка, так и его родственников (при этом предварительно установлено, что семья, в которой воспитывался мальчик, на профилактическом учете не состояла).
Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках расследования уголовного дела проверить условия жизни подростка, взаимоотношения в семье и школе, установить круг его общения и интересов, а также все без исключения обстоятельства и мотивы, которые привели к произошедшему. В обязательном порядке будут изучены причины и условия, способствовавшие указанным событиям.
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