Расследование гибели 14-летнего подростка в Тольятти на контроле СК РФ

Тело 14-летнего мальчика было обнаружено 19 марта около одного из домов в Тольятти. Подросток проживал в указанном доме вместе с матерью и отчимом. В настоящее время следователями истребуется характеризующий материал как в отношении самого подростка, так и его родственников (при этом предварительно установлено, что семья, в которой воспитывался мальчик, на профилактическом учете не состояла).

Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках расследования уголовного дела проверить условия жизни подростка, взаимоотношения в семье и школе, установить круг его общения и интересов, а также все без исключения обстоятельства и мотивы, которые привели к произошедшему. В обязательном порядке будут изучены причины и условия, способствовавшие указанным событиям.