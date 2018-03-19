Мужчина под Владимиром похитил беременную от него школьницу

Следствие установило, что в декабре 2017 года 14-летняя воспитанница коррекционного интерната познакомилась с 33-летним мужчиной, добровольно вступила с ним в интимные отношения. В феврале 2018 года она встала на медицинский учет в связи с беременностью на сроке 8-9 недель.

"Тринадцатого марта 2018 года подозреваемый проник в квартиру потерпевшей, насильно поместил ее в автомобиль и принудительно доставил в жилье своего знакомого. Рассчитывая на очередную близость, мужчина удерживал беременную несовершеннолетнюю в чужой квартире в стрессовом состоянии более 12 часов", — говорится в сообщении.

Девушка сумела дозвониться до родных, полиция установила ее место нахождения, освободила ее и задержала подозреваемого, добавили в СК.

Следователи возбудили уголовное дело о похищении, кроме того, мужчина стал фигурантом дела о вступлении в половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Он заключен под стражу, уточнили в ведомстве.

"По инициативе следствия несовершеннолетняя воспитанница коррекционного интерната, находящаяся в состоянии беременности, находится под контролем органов системы профилактики. При рождении ребенка будет решаться вопрос о возможности его оставления на воспитание матери", — информирует СК.