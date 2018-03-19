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Lexus за 4 млн рублей угнали в Подмосковье
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Lexus за 4 млн рублей угнали в Подмосковье 

Свободная пресса 5 часов назад
В подмосковных Мытищах угнали автомобиль Lexus LX 570.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Главное управление МВД России по региону, иномарка была припаркована возле дома №9 по Университетской улице.
Сумма ущерба составила 4 млн рублей. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут угнанный внедорожник и угонщика. Заведено уголовное дело о краже.
Ранее сообщалось, что у столичного бизнесмена угнали Lexus за 7 млн рублей.
Новости криминала: В Подмосковье вор угнал иномарку и сдал ее на металлолом
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