Lexus за 4 млн рублей угнали в Подмосковье

В подмосковных Мытищах угнали автомобиль Lexus LX 570.

Как сообщает интернет-издание « Подмосковье сегодня» со ссылкой на Главное управление МВД России по региону, иномарка была припаркована возле дома №9 по Университетской улице.

Сумма ущерба составила 4 млн рублей. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут угнанный внедорожник и угонщика. Заведено уголовное дело о краже.

Ранее сообщалось, что у столичного бизнесмена угнали Lexus за 7 млн рублей.

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