Суд продлил арест фигурантам дела о хищениях при строительстве резиденции Путина 

Мосгорсуд продлил до 21 июня арест трем предпринимателям, которые обвиняются в хищении денег, выделенных на строительство резиденции президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.
Экс-глава компании «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский, гендиректор компании «Стройфасад» Владислав Кюнер и бывший директор «Стройфасада» Сергей Литвинов признали вину. Кюнер и Торчинский заключили сделку со следствием.
Фигуранты и их защитники просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
По словам следователя Сергея Новикова, следствию необходимо получить ряд экспертиз и выполнить необходимые процессуальные действия. Было похищено 225 млн рублей. В рамках нового дела обвинение предъявлено также главе ФГУП «Атэкс» при ФСО Андрею Каминову. Согласно версии следствия, Каминов был организатором преступной группы, а гендиректор «Стройфасада» Владислав Кюнер, бывший директор этой фирмы Сергей Литвинов и глава еще одной фирмы-подрядчика Дмитрий Торчинский — ее участниками.
Еще два предпринимателя Сергей Привалов и Дмитрий Родионов подозреваются только в мошенничестве, без участия в преступной группе. Дело о хищении при строительстве резиденции президента выделили из дела в отношении петербургских бизнесменов о контрабанде элитного алкоголя.