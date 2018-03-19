Суд продлил арест фигурантам дела о хищениях при строительстве резиденции Путина

Мосгорсуд продлил до 21 июня арест трем предпринимателям, которые обвиняются в хищении денег, выделенных на строительство резиденции президента РФ Владимира Путина . Об этом сообщает РИА Новости.

Фигуранты и их защитники просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

По словам следователя Сергея Новикова, следствию необходимо получить ряд экспертиз и выполнить необходимые процессуальные действия. Было похищено 225 млн рублей. В рамках нового дела обвинение предъявлено также главе ФГУП «Атэкс» при ФСО Андрею Каминову . Согласно версии следствия, Каминов был организатором преступной группы, а гендиректор «Стройфасада» Владислав Кюнер, бывший директор этой фирмы Сергей Литвинов и глава еще одной фирмы-подрядчика Дмитрий Торчинский — ее участниками.