Столичная полиция возбудила дело о хулиганстве против устроившего пьяный дебош с топором в школе

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, повредившего топором мебель в школе в Восточном Бирюлево, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«Отделом дознания ОМВД по району Бирюлево Восточное возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — рассказали в ведомстве.

В полиции рассказали, что вечером 19 марта от сотрудников общеобразовательного учреждения поступило сообщение о грубом нарушении общественного порядка в школе. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали и доставили в территориальный отдел МВД мужчину с признаками алкогольного опьянения, у которого был изъят топор. По предварительным данным, мужчина вел себя в школе агрессивно, высказывал угрозы в адрес его сотрудников, а также повредил топором мебель.

Накануне в пресс-службе столичного главка полиции сообщили Агентству «Москва», что на территории одной из школ в Восточном Бирюлево был задержан агрессивный мужчина, нарушавший общественный порядок и повредивший школьное имущество. В результате инцидента никто не пострадал. Ранее СМИ сообщили, что в школу №947 пришел нетрезвый отец одного из учеников и стал бить топором по столу охраны.