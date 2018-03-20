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Столичная полиция возбудила дело о хулиганстве против устроившего пьяный дебош с топором в школе
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Столичная полиция возбудила дело о хулиганстве против устроившего пьяный дебош с топором в школе 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Фото: 360tv.ru
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, повредившего топором мебель в школе в Восточном Бирюлево, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице.
«Отделом дознания ОМВД по району Бирюлево Восточное возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — рассказали в ведомстве.
В полиции рассказали, что вечером 19 марта от сотрудников общеобразовательного учреждения поступило сообщение о грубом нарушении общественного порядка в школе. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали и доставили в территориальный отдел МВД мужчину с признаками алкогольного опьянения, у которого был изъят топор. По предварительным данным, мужчина вел себя в школе агрессивно, высказывал угрозы в адрес его сотрудников, а также повредил топором мебель.
Накануне в пресс-службе столичного главка полиции сообщили Агентству «Москва», что на территории одной из школ в Восточном Бирюлево был задержан агрессивный мужчина, нарушавший общественный порядок и повредивший школьное имущество. В результате инцидента никто не пострадал. Ранее СМИ сообщили, что в школу №947 пришел нетрезвый отец одного из учеников и стал бить топором по столу охраны.
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