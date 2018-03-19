Мужчина с топором напал на школу на юге Москвы

"Поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из общеобразовательных учреждений на территории района Восточное Бирюлево. Как выяснилось, в здание зашел мужчина в агрессивном состоянии и стал нарушать общественный порядок, повреждая имущество. Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — пояснили в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства случившегося.