В Ставрополе на двух школьниц напал преступник с ножом

Уголовное дело по факту нападения на местных жительниц возбуждено уголовное дело. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в прокуратуре промышленного района Ставрополя.

Известно, что 17 марта на двух несовершеннолетних девушек напали неизвестные и применили нож.

Сейчас прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Сотрудники ведомства устанавливают круг подозреваемых. Виновным грозит до 7 лет лишения свободы.