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В Ставрополе на двух школьниц напал преступник с ножом
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В Ставрополе на двух школьниц напал преступник с ножом 

АиФ Ставрополье 6 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Уголовное дело по факту нападения на местных жительниц возбуждено уголовное дело. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в прокуратуре промышленного района Ставрополя.
Известно, что 17 марта на двух несовершеннолетних девушек напали неизвестные и применили нож.
Сейчас прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Сотрудники ведомства устанавливают круг подозреваемых. Виновным грозит до 7 лет лишения свободы.
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