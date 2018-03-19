В день Патрика попал в полицию

В одном из заведений Петрозаводска , мужчина перебрал и начал играть в халка.

В одном из кафе города, мужчина перебрал спиртных напитков и начал крушить все подряд, после чего его задержали и передали в полицию.

Ранним утром один местный житель заканчивал отмечать День Патрика. В баре где он находился довольно длительное время, он крушил лампы и кидался на персонал. После этого администрация заведения вызвала охрану, которая задержала мужчину, а после передала в полицию.

Руководить заведения написал заявление о нанесении материального ущерба. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, стоит вопрос о заведении административного дела.