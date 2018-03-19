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Житель Петербурга отправится в колонию на четыре года за избиение полицейского
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Житель Петербурга отправится в колонию на четыре года за избиение полицейского 

360tv.ru 7 часов назад
В Санкт‐Петербурге суд вынес приговор местному жителю, который до смерти забил полицейского. Мужчину ждет наказание в виде четырех лет лишения свободы и выплаты моральной компенсации родственникам погибшего в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на Объединенную пресс‐службу судов Петербурга.
Сотрудник полиции Петродворцового района скончался в 2014 году, однако решение суд вынес только в марте этого года. По данным следствия, полицейский скончался
из-за  обострения хронического заболевания, а не  из-за  полученных травм. В связи с этим подозреваемого осудили по менее строгой статье. Следствие установило, что подозреваемый распивал алкогольные напитки на работе у своего знакомого на опорном пункте полиции. Позже он уснул. Утром мужчина проснулся от того, что его били по лицу. Обвиняемый увидел незнакомого ему сотрудника полиции и ударил его в ответ.
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