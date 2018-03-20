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Неизвестные обстреляли полицейских в Санкт‐Петербурге
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Неизвестные обстреляли полицейских в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Санкт‐Петербурге неизвестные на автомобиле Hummer открыли огонь по сотрудникам ГИБДД, сообщили в пресс‐службе ГУ МВД по Северной столице и Ленинградской области.
Нападение на полицейских произошло на Коломяжском проспекте около 02:00 20 марта.
«Наряд ГИБДД в рамках проведения профилактической операции остановил автомобиль, водитель которого выйдя из салона достал, предположительно, травматический пистолет и выстрелил в сторону сотрудников ДПС», — уточнили в ведомстве.
Полиция открыла ответный огонь, однако нападавший скрылся с места преступления. В результате преследования его иномарку обнаружили, водителя в ней не было.
Личность неизвестного устанавливается.
В Перми местный житель расстрелял родного брата из пневматической винтовки. Не желая слушать наставления старшего родственника, мужчина убил его на глазах у их матери.
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