Неизвестные обстреляли полицейских в Санкт‐Петербурге 

В Санкт‐Петербурге неизвестные на автомобиле Hummer открыли огонь по сотрудникам ГИБДД, сообщили в пресс‐службе ГУ МВД по Северной столице и Ленинградской области.
Нападение на полицейских произошло на Коломяжском проспекте около 02:00 20 марта.
«Наряд ГИБДД в рамках проведения профилактической операции остановил автомобиль, водитель которого выйдя из салона достал, предположительно, травматический пистолет и выстрелил в сторону сотрудников ДПС», — уточнили в ведомстве.
Полиция открыла ответный огонь, однако нападавший скрылся с места преступления. В результате преследования его иномарку обнаружили, водителя в ней не было.
Личность неизвестного устанавливается.
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