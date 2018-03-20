Неизвестные обстреляли полицейских в Санкт‐Петербурге

В Санкт‐Петербурге неизвестные на автомобиле Hummer открыли огонь по сотрудникам ГИБДД , сообщили в пресс‐службе ГУ МВД по Северной столице и Ленинградской области.

Нападение на полицейских произошло на Коломяжском проспекте около 02:00 20 марта.

«Наряд ГИБДД в рамках проведения профилактической операции остановил автомобиль, водитель которого выйдя из салона достал, предположительно, травматический пистолет и выстрелил в сторону сотрудников ДПС», — уточнили в ведомстве.

Полиция открыла ответный огонь, однако нападавший скрылся с места преступления. В результате преследования его иномарку обнаружили, водителя в ней не было.

Личность неизвестного устанавливается.