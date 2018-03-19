Ещё
Ребенок погиб после падения снежной глыбы во дворе дома на Ямале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ребенок погиб после падения снежной глыбы во дворе дома на Ямале 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Красный Север
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Одиннадцатилетняя девочка погибла после падения снежной глыбы во дворе жилого дома в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Возбуждено уголовное дело, сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета РФ.
"Сегодня в городе Тарко-Сале (ЯНАО) во дворе жилого дома дети делали подкоп в сугробе, оставшимся после очистки крыши. На ученицу четвертого класса обрушилась снежная глыба. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка", — говорится в сообщении.
ТАСС: последние новости
Суд в Петербурге приговорил националиста Дацика к 3,5 года за нападение на публичный дом Мосгорсуд вернул дело экс-главы РФБ Аникеевой в районный суд для проведения проверки СК признал самоубийством смерть замминистра Татарстана Елены Шишмаревой
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина477
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»163
Германия нашла замену российскому газу556
Якубович обратился к Грудинину511
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение