Ещё
В ГД считают, что руководить единым следственным органом будут «новые лица»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ГД считают, что руководить единым следственным органом будут «новые лица» 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Руководством единого следственного органа в случае его создания в РФ будут назначены новые лица, которые смогут обеспечить качественное расследование уголовных дел, считает зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный (ЕР).
Ранее руководитель московского главка СК РФ Александр Дрыманов выразил уверенность, что в России готовится реформа по созданию единого следственного органа на базе Следственного комитета. До этого в СМИ появилась информация, что единый орган следствия якобы должен возглавить председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Выборный отметил, что назначение руководителей единого следственного органа относится к компетенции президента РФ Владимира Путина.
"Мне тяжело сказать, кто это может быть, но мне кажется, если будет создан такой орган, то это будут новые лица, которые отвечают запросам времени, а главное, чтобы качество следствия было на высоком уровне, потому что это гарантия правосудия… Учитывая те претензии, которые есть сегодня к качеству следствия, я думаю, что там должны появиться новые лица", — заявил РИА Новости парламентарий.
Он в целом считает целесообразным создание такого органа, но отмечает необходимость обеспечить при этом высокое качество расследование уголовных дел.
"Это может быть единый центр… чтобы не было сложностей с подследственностью, с подведомственностью, чтобы можно было оперативно принимать решение, какое подразделение на каком уровне будет заниматься расследованием того или иного уголовного дела. В этом есть целесообразность, но главное здесь в другом: здесь важно достичь принципа неотвратимости наказания, чтобы этот орган мог обеспечить высокое качество расследования", — подчеркнул Выборный.
РИА Новости: последние новости
СМИ сообщили, что Глушкова могли задушить собачьим поводком Мужчина под Владимиром похитил беременную от него школьницу В Кузбассе многодетный отец получил 25 лет колонии за изнасилование дочери
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина489
«Газпром» простился с Южным газовым коридором10
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»171
Германия нашла замену российскому газу557
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение