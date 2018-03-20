Экс-заведующая детсадом осуждена за мошенничество в Чертково

Бывшая заведующая детским садом осуждена за мошенничество в Чертково, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области

Как установлено судом, в марте 2016 года заведующая фиктивно трудоустроила своего супруга в детсад на должность оператора котельной, а его зарплату переводила на банковскую карту.

Таким же образом муж подсудимой в течение месяца числился на должности помощника воспитателя.

По словам экс-заведующей, все похищенные ею обманным путем деньги (свыше 25 тысяч рублей) пошли на нужды детсада.

Суд признал женщину виновной по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно.

Кроме того, с осужденной в пользу районного отдела образования взыскана сумма причиненного ущерба.