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Экс-заведующая детсадом осуждена за мошенничество в Чертково
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Экс-заведующая детсадом осуждена за мошенничество в Чертково 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Бывшая заведующая детским садом осуждена за мошенничество в Чертково, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Как установлено судом, в марте 2016 года заведующая фиктивно трудоустроила своего супруга в детсад на должность оператора котельной, а его зарплату переводила на банковскую карту.
Таким же образом муж подсудимой в течение месяца числился на должности помощника воспитателя.
По словам экс-заведующей, все похищенные ею обманным путем деньги (свыше 25 тысяч рублей) пошли на нужды детсада.
Суд признал женщину виновной по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно.
Кроме того, с осужденной в пользу районного отдела образования взыскана сумма причиненного ущерба.
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