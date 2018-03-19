Дончанин подозревается в распространении детской порнографии

По данным следствия, в 2017-2018 годах подозреваемый распространял в интернете материалы с порнографическим изображением несовершеннолетних младше 14 лет.

На допросе мужчина пояснил, что занимался незаконной деятельностью с целью получения материальной выгоды.

В отношении подозреваемого, который ранее был судим за мошенничество, возбуждено уголовное дело по п.п. «а» и «г» ч.2 ст.242.1 УК РФ (незаконный оборот материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних).

Мужчина находится под домашним арестом.