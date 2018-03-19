Дончанин подозревается в распространении детской порнографии 

29-летний житель Песчанокопского района Ростовской области подозревается в распространении детской порнографии, сообщает региональное следственное управление СКР.
По данным следствия, в 2017-2018 годах подозреваемый распространял в интернете материалы с порнографическим изображением несовершеннолетних младше 14 лет.
На допросе мужчина пояснил, что занимался незаконной деятельностью с целью получения материальной выгоды.
В отношении подозреваемого, который ранее был судим за мошенничество, возбуждено уголовное дело по п.п. «а» и «г» ч.2 ст.242.1 УК РФ (незаконный оборот материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних).
Мужчина находится под домашним арестом.