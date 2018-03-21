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Суд приговорил бизнесвумен из Севастополя к условному сроку за взятку полицейскому
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Суд приговорил бизнесвумен из Севастополя к условному сроку за взятку полицейскому 

360tv.ru 2 часа назад
Руководитель коммерческой фирмы в Севастополе получила условный срок за дачу взятки сотруднику полиции. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс‐службу прокуратуры Севастополя.
В ходе следствия выяснилось, что летом прошлого года преступница передала 100 тысяч рублей полицейскому, чтобы избежать штрафа за хранение и продажу поддельного алкоголя. Сотрудники правоохранительных органов вычислили женщину и арестовали ее. В результате бизнесвумен признали виновной.
Суд приговорил подсудимую к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также в течение двух лет она не имеет права занимать должности в органах местного самоуправления. В законную силу решение суда пока не вступило.
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