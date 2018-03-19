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Бывший заместитель главврача онкодиспансера в Севастополе получил срок за мошенничество
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Бывший заместитель главврача онкодиспансера в Севастополе получил срок за мошенничество 

360tv.ru 8 часов назад
Гагаринский районный суд обвинил бывшего заместителя главного врача севастопольского онкодиспансера в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс‐службу прокуратуры Севастополя.
В период с апреля по сентябрь 2016 года обвиняемый пообещал коммерческому директору одной из строительных фирм города, что обеспечит предприятию победу на конкурсных торгах на госконтракты. Взамен он потребовал денежное вознаграждение в размере 3% от стоимости контракта. При этом у обвиняемого не было реальной возможности повлиять на результат торгов.
Чиновника задержали осенью прошлого года во время получения 500 тысяч рублей. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком два года.
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