Ещё
Полицейские сломали позвоночник мужчине и потерялись в российских колониях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские сломали позвоночник мужчине и потерялись в российских колониях 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
Нижегородский районный суд почти пять месяцев ищет двух бывших оперуполномоченных уголовного розыска отдела полиции №7 Алексея Соколова и Вадима Волкова, которые сломали позвоночник задержанному Александру Дмитриеву, сообщает «Комитет против пыток».
Дмитриев подал иск против МВД с требованием компенсации морального вреда, но суд не может приступить к его рассмотрению по существу, потому что во ФСИН не знаю, в какие колонии отправили осужденных Соколова и Волкова.
«В практике «Комитета против пыток» это первый случай, когда суд в течение длительного времени не может найти колонию, где по его же решению отбывает наказание осужденный. Единственное, что удалось узнать после нескольких судебных запросов в Федеральную службу исполнения наказаний — это то, что один осужденный был этапирован в Свердловскую область, а второй — в Кировскую», — отметил адвокат Сергей Бабинец, представляющий интересы Дмитриева.
В марте 2011 года бывшие полицейские незаконно задержали нижегородца по подозрению в краже и пытали его в отделе полиции, выбивая признательные показания. Мужчина написал явку с повинной и оговорил своего знакомого, признавшись в краже строительных инструментов, которую он и его товарищ не совершали.
На допросе оперативники избивали Дмитриева и применяли к нему пытку «конверт», когда человеку выворачивают руки за спину, надевают наручники, связывают ноги ремнем, продевают через руки и ноги веревку и сзади стягивают ее таким образом, чтобы человек оказался «сложенным» как конверт. В ходе истязания Соколов сел на спину задержанному и сломал ему позвоночник. У знакомого Дмитриева было алиби, и экс-полицейские снова избили мужчину, заставив взять всю вину на себя.
В результате потерпевший стал инвалидом II группы. 2 марта 2017 года суд признал Соколова и Волкова виновными в превышении должностных полномочий и применением насилия и спецсредств (пункты «а», «б» части 3 статьи 286 УК) и приговорил каждого к пяти годам общего режима.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором10
В США отреагировали на победу Путина489
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
Германия нашла замену российскому газу557
«Перестаньте нас оскорблять»171
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение