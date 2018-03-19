39-летнюю майкопчанку обвиняют в махинациях с квартирой пенсионерки

Прокуратурой Майкопа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы.

«В июне 2016 года жительница Майкопа, являясь собственницей ¼ доли квартиры, ввела в заблуждение свою знакомую, внешне похожую на находящуюся в медучреждении пожилую собственницу ¾ доли этой квартиры, и оформила у нотариуса доверенность на право продажи ее доли. Затем злоумышленница оформила договор купли-продажи и стала собственницей всей квартиры», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее

Уголовное дело направлено в суд.

Обвиняемой грозит наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.