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39-летнюю майкопчанку обвиняют в махинациях с квартирой пенсионерки
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39-летнюю майкопчанку обвиняют в махинациях с квартирой пенсионерки 

АиФ Адыгея 8 часов назад
Фото: АиФ Адыгея
Прокуратурой Майкопа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы.
«В июне 2016 года жительница Майкопа, являясь собственницей ¼ доли квартиры, ввела в заблуждение свою знакомую, внешне похожую на находящуюся в медучреждении пожилую собственницу ¾ доли этой квартиры, и оформила у нотариуса доверенность на право продажи ее доли. Затем злоумышленница оформила договор купли-продажи и стала собственницей всей квартиры», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Уголовное дело направлено в суд.
Обвиняемой грозит наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
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