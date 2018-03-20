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Депутата Тазовской районной думы взяли под стражу за хищение миллионов
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Депутата Тазовской районной думы взяли под стражу за хищение миллионов 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Тазовском районе директору муниципального предприятия, который также является депутатом районной думы, изменили меру пресечения и заключили под стражу.
Ранее с него была взята подписка о невыезде, но обвиняемый систематически покидал постоянное место жительства без разрешения следователя и всячески препятствовал производству по уголовному делу.
Как сообщила корреспонденту ИА «Север-Пресс» старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО Елена Демьянова, в производстве находится уголовное дело, возбужденное в отношении директора и заместителя директора муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия, которые также являются депутатами районной думы Тазовского района. В ноябре 2016 года мужчины заключали фиктивные договоры с коммерческой организацией, похитив 7 миллионов рублей.
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