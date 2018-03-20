Депутата Тазовской районной думы взяли под стражу за хищение миллионов

В Тазовском районе директору муниципального предприятия, который также является депутатом районной думы, изменили меру пресечения и заключили под стражу.

Ранее с него была взята подписка о невыезде, но обвиняемый систематически покидал постоянное место жительства без разрешения следователя и всячески препятствовал производству по уголовному делу.

Как сообщила корреспонденту ИА «Север-Пресс» старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО Елена Демьянова, в производстве находится уголовное дело, возбужденное в отношении директора и заместителя директора муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия, которые также являются депутатами районной думы Тазовского района. В ноябре 2016 года мужчины заключали фиктивные договоры с коммерческой организацией, похитив 7 миллионов рублей.