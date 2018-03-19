Приморец через козырёк аптеки попал в квартиру в Хабаровске и обокрал её

Молодого человека осудили.

Приезжий из Приморского края через козырек аптеки попал в квартиру потерпевшей и похитил изделия из драгоценных металлов на сумму порядка 90 тысяч рублей.

Преступление произошло в августе 2017 года в микрорайоне «Большой аэродром». В квартиру потерпевшей через балконное окно проник неизвестный, обыскал жилье и похитил ювелирные украшения суммарной стоимостью около 90 тысяч рублей.

О краже сообщила работница аптеки, которая расположена на первом этаже дома. Со слов очевидицы, двое посетителей сначала устроили в павильоне скандал из-за того, что им не продали лекарственные средства. Затем один из них залез на козырек торговой точки и стал камнем разбивать балконное окно. Семья, которая проживает в квартире, в момент совершения противоправного деяния находилась на отдыхе за городом.

К моменту прибытия патрульных экипажей полиции злоумышленник успел покинуть квартиру через окно, которое выходит на другую сторону дома. Сотрудники полиции на месте задержали второго участника инцидента. При проверке выяснилось, что он является отцом злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску по горячим следам. Установлено, что 22-летний фигурант за день до совершения преступления приехал в гости к отцу из Приморского края. На допросе ранее не судимый злоумышленник пояснил, что похищенные украшения он выбросил, усомнившись в их ценности. Себе оставил массивные серебряные бусы. Изделие сотрудниками полиции изъято во время обыска.

Судом задержанному избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Железнодорожный районный суд постановил признать злоумышленника виновным и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Кроме того подсудимый обязан выплатить потерпевшей порядка 80 тысяч рублей в счет компенсации понесенных убытков.