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В Омской области на встрече одноклассников линчевали москвича, заподозренного в педофилии
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В Омской области на встрече одноклассников линчевали москвича, заподозренного в педофилии 

Newsru.com 8 часов назад
Фото: Newsru.com
Следователи Омской области раскрыли убийство жителя Москвы, с которым расправились на встрече бывших одноклассников. Школьные приятели потерпевшего обвинили его в изнасиловании малолетнего ребенка.
В настоящий момент трое соучастников преступления заключены под стражу, сообщает
официальный сайт
областного управления СК РФ.
Как следует из материалов уголовного дела, в августе 2017 года 53-летний житель Москвы приехал в Омскую область, чтобы продать квартиру родителей. В Омске он встретился с одноклассниками. Общение школьных друзей состоялось в доме у одного из них.
"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерпевший совершил действия сексуального характера в отношении пятилетней дочери знакомого", — говорится в пресс-релизе.
Узнав об этом, отец пострадавшей девочки вместе с приятелями 1975 и 1980 годов рождения избили до смерти москвича. Затем виновники самосуда завернули труп в полиэтилен и утопили в реке, сообщает
KVnews.ru  со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Омской области Ларису Болдинову.
В том же месяце останки потерпевшего были обнаружены в реке Иртыш в районе Песчаной улицы в Омске. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
Установив личность убитого ранее судимого мужчины, следователи очертили круг его общения и вышли на подозреваемого, которым оказался 54-летний знакомый погибшего. Он тоже ранее уже был судим. Затем были установлены личности еще двух предполагаемых соучастников убийства.
После задержания бойцами СОБР «Каскад» Росгвардии все трое сознались в совершении преступления. Они добавили, что «восстанавливали справедливость» и действовали из благородных побуждений, расправляясь с педофилом.
Обвинение переквалифицировано на ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть"). Арестованным грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы, сообщает
официальный сайт
областного УМВД.
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