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Жительница Воронежской области заставляла 14-летнюю дочь обворовывать дома
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Жительница Воронежской области заставляла 14-летнюю дочь обворовывать дома 

Вести Воронеж 8 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Нерадивая мать попала под две уголовные статьи.
В Воронежской области женщина заставляла 14-летнюю дочь помогать обворовывать дома. Об этом сегодня, 19 марта, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. Поймали 39-летнюю женщину и её ребёнка в Верхнемамонском районе в селе Нижний Мамон. По словам полиции, в 2017 году они проникали в дома местных жителей через входную дверь или окна и похищали различные вещи. В ходе разбирательств, стражи порядка выяснили, что женщина уговаривала дочь, чтобы та помогала воровать. Так что, помимо того, что обе попали под уголовную статью «Кража», против матери было заведено дело по статье « Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».
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