В Воронеже рецидивист выбил дверь храма и украл пожертвования 

На месте происшествия остались следы рук мужчины. Воронежские полицейские задержали 31-летнего рецидивиста, укравшего пожертвования прихожан из храма в Левобережном районе в ночь на 7 марта. Следы рук, оставленные на месте происшествия, совпали с отпечатками пальцев мужчины, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону в понедельник, 19 марта. По данным полиции, мужчина пришёл на вечернюю службу и спрятался под стол. Когда все прихожане покинули храм, он украл ящики с пожертвованиями на общую сумму 26 тыс. рублей, затем выбил входную дверь и скрылся. Рецидивиста нашли у него дома в Каширском районе. Мужчина ранее неоднократно был судим за аналогичные преступления. В отделе полиции житель региона признался, что украденные деньги потратил вместе со своей сожительницей на продукты. Силовики возбудили уголовное дело о краже. Дарья Крымова