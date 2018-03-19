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Угнали трактор и решили сдать на металлолом.
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Угнали трактор и решили сдать на металлолом. 

Карельские вести 7 часов назад
Общий ущерб от угона трактора получило предприятие города Пряжи, составил 103 000 рублей.
Как выяснило следствие, бульдозер который был угнан, долгое время находился без присмотра и был брошен на месте где проводились работы. Только спустя 2 месяца пропажу обнаружили и сообщили в полицию.
По факту заявления начали поиски и нашли двух подозреваемых. Молодые люди которые были задержаны по данному факту, давно занимаются сбором и сдачей металла. Мужчины являются жителями Петрозаводска. Когда они пошли на очередной сбор, ими был обнаружен заброшенный трактор. Не долго думая они его демонтировали и сдали на металл.
По данному факту кражи возбудили уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ. Как подозревает следствие, это не первый эпизод кражи.
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