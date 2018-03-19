Угнали трактор и решили сдать на металлолом.

Общий ущерб от угона трактора получило предприятие города Пряжи, составил 103 000 рублей.

Как выяснило следствие, бульдозер который был угнан, долгое время находился без присмотра и был брошен на месте где проводились работы. Только спустя 2 месяца пропажу обнаружили и сообщили в полицию.

По факту заявления начали поиски и нашли двух подозреваемых. Молодые люди которые были задержаны по данному факту, давно занимаются сбором и сдачей металла. Мужчины являются жителями Петрозаводска . Когда они пошли на очередной сбор, ими был обнаружен заброшенный трактор. Не долго думая они его демонтировали и сдали на металл.

По данному факту кражи возбудили уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ . Как подозревает следствие, это не первый эпизод кражи.

0