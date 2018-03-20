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В Алтайском крае при поставках мазута Минобороны похищены 88 млн рублей
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В Алтайском крае при поставках мазута Минобороны похищены 88 млн рублей 

pasmi.ru 1 час назад
Должностные лица теплоснабжающих организаций организовали поставку мазута, не соответствующего требованиям контракта, установила военная прокуратура Барнаульского района.
«Мазутные» махинации
«Военной прокуратурой Барнаульского гарнизона при проверке исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства установлено, что бывшими и действующими должностными лицами теплоснабжающих организаций с привлечением представителей сторонних фирм по фиктивным бухгалтерским и платежным документам была организована поставка не соответствующего условиям государственных контрактов мазута на теплогенерирующие объекты Министерства обороны Российской Федерации в Алтайском крае, в том числе котельную военного городка в г. Алейске. Причиненный государству ущерб превысил 88 млн рублей». — сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.
По материалам военных прокуроров военными следственными органами в отношении четверых членов организованной преступной группы возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
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