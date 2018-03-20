В Алтайском крае при поставках мазута Минобороны похищены 88 млн рублей 

Должностные лица теплоснабжающих организаций организовали поставку мазута, не соответствующего требованиям контракта, установила военная прокуратура Барнаульского района.
«Мазутные» махинации
«Военной прокуратурой Барнаульского гарнизона при проверке исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства установлено, что бывшими и действующими должностными лицами теплоснабжающих организаций с привлечением представителей сторонних фирм по фиктивным бухгалтерским и платежным документам была организована поставка не соответствующего условиям государственных контрактов мазута на теплогенерирующие объекты Министерства обороны Российской Федерации в Алтайском крае, в том числе котельную военного городка в г. Алейске. Причиненный государству ущерб превысил 88 млн рублей». — сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.
По материалам военных прокуроров военными следственными органами в отношении четверых членов организованной преступной группы возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).