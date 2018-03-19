В столице Карелии подросток катался по городу на угнанном «Москвиче»

Все произошло на ул. Гвардейская. Как сообщает ГИБДД Петрозаводска, сегодня был пойман автомобиль за рулем которого находился несовершеннолетний. 18.03.2018 ранним утром, сотрудники ДПС на дороге увидели подозрительный автомобиль «Москвич».

После этого сотрудники ГИБДД решили остановить машину для проверки документов. При проверке сотрудники ДПс выяснили, что за рулем находился подросток 16 лет, ни каких документов на автомобиль у него не было. Когда была установлена личность собственника авто, выяснилось. что «Москвич» был угнан из под окон.

По факту угона возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ. Автомобиль передан собственнику.